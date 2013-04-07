Требуется продающий текст для компании.

Добрый день, необходимо написать текст о компании занимающейся оптовыми продажами светодиодной продукции. Так что текст должен привлекать оптовых покупателей.

Требования:

1. 2-2.5к зн.

2. Уникальность не менее 90%

3. Привлекающий читабельный текст для оптовиков

Пожелания к исполнителю:

1. Обязательно несколько примеров текста по оптовым продажам любой продукции

2. Ключей всего 5, но их необходимо грамотно распределить по тексту 1-2 раза

Бюджет: до 10$ за 1k

P.S. Во вложении небольшое описание компании и продукции. Немного позже понадобится отрерайтить данную статью еще под 4 региона.