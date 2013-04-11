kosty56rus

Есть небольшая форма в табличной верстке, необходимо внести правки и дописать стили, чтобы таблица смотрелась красиво. Выполнить необходимо прямо сейчас.
- HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Информация для внесения: Стоимость авто, срок кредита Расчет: Ежемесячный платеж Так же в формуле учитываются (по умолчанию ): Первоначальный взнос и Каско Необходим исполнитель который сделает быстро, детали обсудим при общении. Пишите ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать шаблон для joomla 2/5 аналог сайта autocredit-1.ru Пишите примерные сроки и цену подробнее обсудим в icq или скайпе.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть 1с 8 Управление торговлей редакция 10.3 необходимо написать внешнюю обработку которая будет выгружать всю номенклатуру в формате csv. Могу дать контакты пргограммиста который делает импорт на сайте, для обсуждения. Пишите контакты для связи.1С-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, требуется создать интернет-магазин на одном из популярных фреймворков. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой немного измененный стиль. Соответственно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, требуется специалист который сможе верстать как под Joomla так и под Virtuemart. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, необходимо добавить 100 позиций товара, магазин на Virtuemart 2.0 Весь товар брать с одного сайта, вот пример товара http://led02.ru/item/ulichnie_svetilniki_uss_126w01 Оттуда необходимо взять увеличенную картинку, название, таблицу(в хроме просто выделяем копируем и вставляем). ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, необходимо написать текст о компании занимающейся оптовыми продажами светодиодной продукции. Так что текст должен привлекать оптовых покупателей. Требования: 1. 2-2.5к зн. 2. Уникальность не менее 90% 3. Привлекающий читабельный ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте, есть сверстаная страница в html, необходимо посадить на Joomla 2.5, чтобы на исходе был установочный шаблон. Сам сайт a.ajaxjquery в зоне ру. Пишите примерные сроки и цену.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад