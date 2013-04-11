kosty56rus

Сергей очень выручил, горели сроки сдачи проекта, выбрал его исполнителем наполнить интернет-магазин на Virtuemart 2.0. С какой скоростью Сергей выполнил работу я очень удивился. Мне бы пришлось целый день наполнять то что Сергей выполнил за пару часов. Работой остался очень доволен, спасибо Сергею, рекомендую его как исполнителя.