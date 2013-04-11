kosty56rus

Константин kosty56rus

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простенький калькулятор автокредита

    Информация для внесения: Стоимость авто, срок кредита Расчет: Ежемесячный платеж Так же в формуле учитываются (по умолчанию ): Первоначальный взнос и Каско Необходим исполнитель который сделает быстро, детали обсудим при общении. Пишите ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Экспорт данных из 1С в Текстовой файл CSV

    Есть 1с 8 Управление торговлей редакция 10.3 необходимо написать внешнюю обработку которая будет выгружать всю номенклатуру в формате csv. Могу дать контакты пргограммиста который делает импорт на сайте, для обсуждения. Пишите контакты для связи.

    1С-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Магазин на фреймворке

    Здравствуйте, требуется создать интернет-магазин на одном из популярных фреймворков. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой немного измененный стиль. Соответственно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка по макету под Joomla 2.5+Virtuemart 2.0.

    Здравствуйте, требуется специалист который сможе верстать как под Joomla так и под Virtuemart. Есть главный макет и три макета под бренды. На главном стиле будет авторизация, регистрация и корзина. При переходе на каждый бренд, свой ...

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавить 100 позиций Virtuemart 2.0

    Здравствуйте, необходимо добавить 100 позиций товара, магазин на Virtuemart 2.0 Весь товар брать с одного сайта, вот пример товара http://led02.ru/item/ulichnie_svetilniki_uss_126w01 Оттуда необходимо взять увеличенную картинку, название, таблицу(в хроме просто выделяем копируем и вставляем). ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется продающий текст для компании.

    Добрый день, необходимо написать текст о компании занимающейся оптовыми продажами светодиодной продукции. Так что текст должен привлекать оптовых покупателей. Требования: 1. 2-2.5к зн. 2. Уникальность не менее 90% 3. Привлекающий читабельный ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон Joomla 2.5

    $50

    Здравствуйте, есть сверстаная страница в html, необходимо посадить на Joomla 2.5, чтобы на исходе был установочный шаблон. Сам сайт a.ajaxjquery в зоне ру. Пишите примерные сроки и цену.

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Шаблон Joomla 2.5
HTMLJoomla
Был рад сотрудничеству!
Евгений разрабатывал шаблон для Joomla, по готовому сайту. Работу выполнил даже раньше чем оговаривали, а потом еще вносил поправки по моей просьбе. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую как исполнителя.
Ответный отзыв
uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Магазин на фреймворке
Хороший заказчик, своевременняа оплата и четкая постановка задачи, работать одно удовольствие, рекомендую!
Отличный специалист, сделал все грамотно, учел все пожелания. Небольшие доработки, которые не были описаны в ТЗ и всплыли уже по ходу работы были также сделаны. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Добавить 100 позиций Virtuemart 2.0
Отличный заказчик. Подробно объяснил, что требуется сделать, что даже и вопросов не осталось. Всем рекомендую. Спасибо. С уважением, Сергей Казак.
Сергей очень выручил, горели сроки сдачи проекта, выбрал его исполнителем наполнить интернет-магазин на Virtuemart 2.0. С какой скоростью Сергей выполнил работу я очень удивился. Мне бы пришлось целый день наполнять то что Сергей выполнил за пару часов. Работой остался очень доволен, спасибо Сергею, рекомендую его как исполнителя.
Ответный отзыв