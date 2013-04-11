Добавить 100 позиций Virtuemart 2.0

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Завершен13 заявок156 просмотров

Здравствуйте, необходимо добавить 100 позиций товара, магазин на Virtuemart 2.0

Весь товар брать с одного сайта, вот пример товара http://led02.ru/item/ulichnie_svetilniki_uss_126w01

Оттуда необходимо взять увеличенную картинку, название, таблицу(в хроме просто выделяем копируем и вставляем).

Пишите цену за одну позицию и сроки, работы не много.

12 лет назад
kosty56rus
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Сергей очень выручил, горели сроки сдачи проекта, выбрал его исполнителем наполнить интернет-магазин на Virtuemart 2.0. С какой скоростью Сергей выполнил работу я очень удивился. Мне бы пришлось целый день наполнять то что Сергей выполнил за пару часов. Работой остался очень доволен, спасибо Сергею, рекомендую его как исполнителя.
Отличный заказчик. Подробно объяснил, что требуется сделать, что даже и вопросов не осталось. Всем рекомендую. Спасибо. С уважением, Сергей Казак.

Заявки фрилансеров

kazak-s-v
Сергей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад