Проекту, посвященному интернет-шоппингу, требуется контент-менеджер. Основные обязанности: 1. Размещение или легкая верстка статей (1-2 раза в неделю). 2. Написание и размещение обзоров (1 раз в неделю) 3. Поиск, рерайт и постановка ...
Добавить 100 позиций Virtuemart 2.0
Здравствуйте, необходимо добавить 100 позиций товара, магазин на Virtuemart 2.0
Весь товар брать с одного сайта, вот пример товара http://led02.ru/item/ulichnie_svetilniki_uss_126w01
Оттуда необходимо взять увеличенную картинку, название, таблицу(в хроме просто выделяем копируем и вставляем).
Пишите цену за одну позицию и сроки, работы не много.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть промо-сайт на joomla 2.5 http://supernovagame.ru/ В нем создан раздел "Новапедия" и "ЧаГо" в них надо перенести информацию из http://supernovagame.ru/wiki/ То есть все статьи, картинки, оглавления разделов справки должны переехать в ...Закрыт12 лет назад
- $2500
На сайт, посвященный дизайну, требуется контент - менеджер.Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $5000
Необходимо наполнить качественными статьями сайт на тему "Информационные материалы по строительству и ремонту".Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт12 лет назад
взял в аренду интернет магазин shopexpress.difocus.ru надо его наполнить и наладитьНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Разработать структуру создания описаний для разных групп товаров. Создание описаний на товары по разработанной структуре. Тематика магазина - дорожные сумки, дорожные чемоданы и кожгалантерейные аксессуары. Требования: 1. Создание ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Внесение порядка 100-150 товаров. Картинки, описание. Подробности при общении. 5 рублей позиция.Завершен12 лет назад
Для разделов сайта http://adviser-ved.ru необходимо подобрать и разместить качественные картинки в соответствии с тематикой раздела. Можем смело назвать это тестовой задачей для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Для нас важно: - Ответственный ...Завершен12 лет назад
- $250
На постоянную работу тебуется контент менеджер. Базовые знания в графическиз програмах, обязательны. Английский на на достаточно хорошем уровне для перевода и локализации описания товаров. Приветствуется опыт наполнения и ведения групп в соц сетях.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Сайт на вордпресс. Требуется внимательно просмотреть 600шт материалов, удалить те в которых нет никакого смысла (но ни в коем случае не трогать материалы в которых есть внешние ссылки), а остальные переопределить по рубрикам им подходящим. ...Завершен12 лет назад