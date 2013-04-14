Нужно постить сообщения на заданном сайте под прокси (текста и прокси я дам), часто менять браузер и чистить куки. Работа постоянная на час-два в день. Оплата в районе 150 руб. в час.
Задача для опытного контент-менеджера
Для разделов сайта http://adviser-ved.ru необходимо подобрать и разместить качественные картинки в соответствии с тематикой раздела.
Можем смело назвать это тестовой задачей для дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Для нас важно:
- Ответственный подход к своей работе;
- Своевременное выполнение задачи;
- Добросовестность;
- И конечно же творческая основа характера.
Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.
Ждем ваших заявок!
Выбранный исполнитель
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