Задача для опытного контент-менеджера

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки268 просмотров

Для разделов сайта http://adviser-ved.ru необходимо подобрать и разместить качественные картинки в соответствии с тематикой раздела.

Можем смело назвать это тестовой задачей для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Для нас важно:

- Ответственный подход к своей работе;

- Своевременное выполнение задачи;

- Добросовестность;

- И конечно же творческая основа характера.

Оценить и сообщить стоимость вашей работы, вы сможете после ознакомления с ТЗ.

Ждем ваших заявок!

12 лет назад
seonazarov
Дмитрий 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$2
1 день
С задачей справилась с первого раза и реактивно! Порадовало приятное общение, обязательность и творческий подход к работе. Полностью доволен результатом. Рассчитываю на дальнейшее (более масштабное) сотрудничество. Спасибо Евгения :)
Сотрудничеством полностью довольна! Оплата своевременная, постановка задачи четкая. Спасибо за работу, жду заказов и покрупнее!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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