Наполнение сайта на CMS Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок248 просмотров

Требуется контент-менеджер по наполнению сайтов на CMS Drupal с опытом работы на данной системе управления. Тематика сайта автоматические ворота, необходимо наполнить каталог продукции. Оплата услуг за проделанный объем работы, вариант почасовой оплаты исключен.

Drupal
12 лет назад
Alina_anweb
Алина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров