Здраствуйте, нужно сделать базу данных транспортных средств : -автобусы, микроавтобусы; -грузовые автомобили; -мопеды, мотороллеры, мотоциклы -спецтехника Базу нужно делать по марках и моделях (например марка ВАЗ-модель ...
Наполнение сайта на CMS Drupal
Требуется контент-менеджер по наполнению сайтов на CMS Drupal с опытом работы на данной системе управления. Тематика сайта автоматические ворота, необходимо наполнить каталог продукции. Оплата услуг за проделанный объем работы, вариант почасовой оплаты исключен.
Заявки фрилансеров
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