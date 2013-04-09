Разместить 300 объявлений (недвижимость)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт13 заявок237 просмотров

Разместить 300 объявлений (недвижимость)

Требования к исполнителю, грамотность, внимательность. Наличие скайпа и мобильного общения.

Данные подаются в папках уже с текстами и фото.

1)Создать свой аккаунт и имейл в mail.google.com

2) зайти на selbik.ua

3) ознакомится и добаввить 300 объявлений.

а) разместить объявления согласно рубрике и параметрам (недвижимость).

б) проверить фото нет ли лого посторонних и добавить обязательно все прилагаемые.

в) активировать(опубликовать)

4) дать отчет.

Срок исполнения 3 дня, стоимость работы 50у.е.

12 лет назад
jslife
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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