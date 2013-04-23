Для возникающих время от времени задач разыскивается контент-менеджер знакомый со многими CMS (друпал, джумла, шопцмс, юмицмс и т.д.) или готовый «подружиться» в кратчайшие сроки с незнакомыми, для наполнения сайтов/каталогов/магазинов различной тематики. Базовое знание html и Photoshop. Навыки рерайта/копирайта. Оплата webmoney. Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Отписываемся в проект, пожалуйста, НЕ в ЛС! Спасибо за внимание.