Контент-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен8 заявок385 просмотров

Для возникающих время от времени задач разыскивается контент-менеджер знакомый со многими CMS (друпал, джумла, шопцмс, юмицмс и т.д.) или готовый «подружиться» в кратчайшие сроки с незнакомыми, для наполнения сайтов/каталогов/магазинов различной тематики. Базовое знание html и Photoshop. Навыки рерайта/копирайта. Оплата webmoney. Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Отписываемся в проект, пожалуйста, НЕ в ЛС! Спасибо за внимание.

DrupalHTMLJoomla
12 лет назад
Geotlon
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранные исполнители

tavlaki
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Сотрудничеством с Татьяной доволен, продолжаем работать!
С Александром приятно общаться. Оплата без задержек. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо, продолжаем работать!
Приятно было работать. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tavlaki
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
intelblog
40 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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