Нужен контент менеджер для сайта о здоровом образе жизни, красоте, диетах и т.д. Задача:написание контента для блога с изготовлением картинок в фотошопе плюс написать название сайта в углу. Идеи для статей будут предоставлены.Уникальность статей ...
Контент-менеджер
Для возникающих время от времени задач разыскивается контент-менеджер знакомый со многими CMS (друпал, джумла, шопцмс, юмицмс и т.д.) или готовый «подружиться» в кратчайшие сроки с незнакомыми, для наполнения сайтов/каталогов/магазинов различной тематики. Базовое знание html и Photoshop. Навыки рерайта/копирайта. Оплата webmoney. Быстрое реагирование на задачу и достаточно быстрое выполнение, а посему нахождение онлайн в рабочее время обязательно. Желательно Украина. Отписываемся в проект, пожалуйста, НЕ в ЛС! Спасибо за внимание.
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