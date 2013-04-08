Нужен контент-менеджер для сайта женской тематики

Нужен контент менеджер для сайта о здоровом образе жизни, красоте, диетах и т.д.

Задача:написание контента для блога с изготовлением картинок в фотошопе плюс написать название сайта в углу. Идеи для статей будут предоставлены.Уникальность статей должна быть 100%.

Статьи должны быть каждый день, либо 1 раз в неделю - 7 статей.

Мужчинам: просьба не беспокоить.

Приветствуется, если сам автор ведет здоровый образ жизни, занимается йогой.