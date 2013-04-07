На постоянной основе требуется менеджер-копирайтер для создания сайтов. Можно без опыта работы, но с хорошими компьютерными навыками и грамотным быстрым интересным русским письменным языком. Мы обучим остальному. Основные функции - принять заказ на сайт с ...
Написание кратких комментариев к публикациям
Задача довольно проста: нужно писать комментарии к достаточно понятным и всех доступным материалам. Достаточно очень кратких комментариев, поэтому тут важно лишь следующее:
а) Большое количество аккаунтов. Не менее 20. Придется зарегистрироваться на реальные почтовые ящики + заполнить профили. Это самая сложная часть задачи, хотя и занимает не более получаса )
б) Писать с разных аккаунтов по 5–10 сообщений в сутки.
в) Допускать не более 2–3 комментариев в одном посте в сумме.
Если Вы готовы, то:
Укажите Вашу стоимость по данной работе за каждые 100 комментариев.
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