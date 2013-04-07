Написание кратких комментариев к публикациям

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки268 просмотров

Задача довольно проста: нужно писать комментарии к достаточно понятным и всех доступным материалам. Достаточно очень кратких комментариев, поэтому тут важно лишь следующее:

а) Большое количество аккаунтов. Не менее 20. Придется зарегистрироваться на реальные почтовые ящики + заполнить профили. Это самая сложная часть задачи, хотя и занимает не более получаса )

б) Писать с разных аккаунтов по 5–10 сообщений в сутки.

в) Допускать не более 2–3 комментариев в одном посте в сумме.

Если Вы готовы, то:

Укажите Вашу стоимость по данной работе за каждые 100 комментариев.

12 лет назад
mgmedia
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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