Написание кратких комментариев к публикациям

Задача довольно проста: нужно писать комментарии к достаточно понятным и всех доступным материалам. Достаточно очень кратких комментариев, поэтому тут важно лишь следующее:

а) Большое количество аккаунтов. Не менее 20. Придется зарегистрироваться на реальные почтовые ящики + заполнить профили. Это самая сложная часть задачи, хотя и занимает не более получаса )

б) Писать с разных аккаунтов по 5–10 сообщений в сутки.

в) Допускать не более 2–3 комментариев в одном посте в сумме.

Если Вы готовы, то:

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