Регистрация сайта в каталогах статей

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Закрыт2 заявки177 просмотров

Приветствую.

Необходимо написать статью, размножить ее и разместить их в не менее 100 каталогах статей.

База каталогов статей должна предоставляться исполнителем, включая сами статьи.

Отчет должен содержать:

- Доступ к e-mail, который Вы зарегистрируете

- Заголовки статей

- Анонсы статей

- Текст статьи с встроенными ссылками.

- 30 ссылок на размещенные статьи в каталогах.

12 лет назад
ruservise
Бондарев 
54 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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