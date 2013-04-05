Ищем контентщиков на долгосрочный проект - наполнения интернет магазина стройматериалов. Работа есть всегда и много, готовы рассматривать людей без опыта но с энтузиазмом. Обязанности: Поиск информации в ...
Требуется контент-менеджер
В развивающейся студию текста и веб студию, требуется человек, который будет делать следующие работы:
контролировать ход работы
искать работников в студию
оформлять работы в портфолио и т.д
Заявки фрилансеров
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