Требуется контент-менеджер для 3-х персональных сайтов.

Обязанности:

- вникать в тематики сайтов

- осознанное наполнение сайтов тематическим контентом (новости, статьи, фото, видео, обзоры и др.) – продуманный копипаст с добавлением ключевых слов

- ведение форумов

Условия:

- Требуется быстрая, четка и сконцентрированная работа

- Среднее кол-во новых страниц для всех сайтов: 60-80 шт. в день (объем большой, но см. выше – это КОПИ-ПАСТ)

- Не менее 5-ти дней в неделю и 8 часов в день (время простоя эквивалентно рассчитывается и вычитается из оклада)

- Адекватный заказчик (он же Ваш консультант и наставник)

- Оклад + возможны бонусы

- Доп. проекты, в случае успешного сотрудничества