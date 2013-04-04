Наполнение сайта товарами.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок305 просмотров

Ищем креативного контент менеджера для заполнения сайта товарами.

Составление описаний, подбор графического контента.

Нужно делать описания товаров привлекательными для покупателей.

Тематика (автомобильная электроника).

Оплата от 5$ за позицию.

Интернет магазин на базе HostCMS.

Для связи - Skype: nevidimok.net

12 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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