Здравствуйте! Ищем вебмастера . Требования: 1) Хорошие знания HTML + CSS, жалетельно, опыт верстки. 2) Хорошее знание CMS Joomla + viruemart 3) Пунктуальность и аккуратность Что надо будет ...
Наполнение сайта товарами.
Ищем креативного контент менеджера для заполнения сайта товарами.
Составление описаний, подбор графического контента.
Нужно делать описания товаров привлекательными для покупателей.
Тематика (автомобильная электроника).
Оплата от 5$ за позицию.
Интернет магазин на базе HostCMS.
Для связи - Skype: nevidimok.net
Заявки фрилансеров
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