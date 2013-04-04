Здравствуйте! Ищем вебмастера . Требования: 1) Хорошие знания HTML + CSS, жалетельно, опыт верстки. 2) Хорошее знание CMS Joomla + viruemart 3) Пунктуальность и аккуратность Что надо будет ...
Ведущая групп в соцсетях, контент-менеджер
Нужна ответственная ДЕВУШКА, которая будет постоянно вести группы в соц. сетях, а так же копировать информацию на различные сайты.
Обязанности:
1.Оформить стилистически группы в фейсбуке, линкедине, контакте.
2.Делать перепосты аноносов на другие ресурсы (текст заготовлен заранее, нужна верстка).
3.Переводить документацию из Ворда в наш формат на базе SHFB.
4.Переводить с английского статьи и писать на нашей сайте (статьи указываются заранее, искать самостоятельно не нужно).
5.Писать на форуме изредка сообщения о каких-то событиях (возможно с кросс постом на другие ресурсы).
Перспективные обязанности (если сработаемся и кандидат покажет что в голове не кал):
6. Отвечать в скайпе StockSharp
7. Модерация форума при росте посещаемости (как правило от спама).
8. Модерация чата, как только он у нас появится.
9. Верстка страниц через закрытый форум.
Требования к помощнику:
1)Знает хоть что-то про трейдинг или форекс.
2)Постоянный пользователь соц сетей (не обязательно он там должен жить, это скорее минус)
2)Знание английского.
3)Уже есть опыт подобной работы, то есть у него есть четкий рейт, и он знает как правильно организовать свой рабочий процесс без постоянных вопросов
Работа дистанционная, парт-тайм,постоянная( с ежемесячным окладом) от 5 000 р. до 15 000 р. (возможно и больше, все зависит от количества выполненной работы).
Наш проект - www.stocksharp.com
Постоянная поддержка в соц. сетях:
на фейсбуке(пока что нет группы)
https://twitter.com/stocksharp
http://stocksharp.blogspot.ru/
Копирование информации, на следующие инф. ресуры:
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