Ведущая групп в соцсетях, контент-менеджер

Нужна ответственная ДЕВУШКА, которая будет постоянно вести группы в соц. сетях, а так же копировать информацию на различные сайты.

Обязанности:

1.Оформить стилистически группы в фейсбуке, линкедине, контакте.

2.Делать перепосты аноносов на другие ресурсы (текст заготовлен заранее, нужна верстка).

3.Переводить документацию из Ворда в наш формат на базе SHFB.

4.Переводить с английского статьи и писать на нашей сайте (статьи указываются заранее, искать самостоятельно не нужно).

5.Писать на форуме изредка сообщения о каких-то событиях (возможно с кросс постом на другие ресурсы).

Перспективные обязанности (если сработаемся и кандидат покажет что в голове не кал):

6. Отвечать в скайпе StockSharp

7. Модерация форума при росте посещаемости (как правило от спама).

8. Модерация чата, как только он у нас появится.

9. Верстка страниц через закрытый форум.

Требования к помощнику:

1)Знает хоть что-то про трейдинг или форекс.

2)Постоянный пользователь соц сетей (не обязательно он там должен жить, это скорее минус)

2)Знание английского.

3)Уже есть опыт подобной работы, то есть у него есть четкий рейт, и он знает как правильно организовать свой рабочий процесс без постоянных вопросов

Работа дистанционная, парт-тайм,постоянная( с ежемесячным окладом) от 5 000 р. до 15 000 р. (возможно и больше, все зависит от количества выполненной работы).

Наш проект - www.stocksharp.com

Постоянная поддержка в соц. сетях:

http://vk.com/stocksharp

на фейсбуке(пока что нет группы)

https://twitter.com/stocksharp

linkedin

http://stocksharp.blogspot.ru/

Копирование информации, на следующие инф. ресуры:

http://smart-lab.ru/

http://whotrades.com/

http://robostroy.ru/