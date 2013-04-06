Подобрать 11 фотографий людей для сайта отзывов

В наличии есть написанные копирайтером отзывы о кредитной организации. К каждому отзыву идет информация о персонаже: Пол, Имя, Возраст. Всего таких отзывов 11 штук.

В соответствии с данной информацией нужно будет подобрать в интернете фотографии для наших вымышленных персонажей, чтобы они воспринимались публикой как реальные. Для каждого персонажа - по одной фотографии.

То есть необходимо по тексту отзыва и информации о персонаже подобрать для него наиболее адекватные фотографии в хорошем качестве.