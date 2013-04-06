Подобрать 11 фотографий людей для сайта отзывов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок220 просмотров

В наличии есть написанные копирайтером отзывы о кредитной организации. К каждому отзыву идет информация о персонаже: Пол, Имя, Возраст. Всего таких отзывов 11 штук.

В соответствии с данной информацией нужно будет подобрать в интернете фотографии для наших вымышленных персонажей, чтобы они воспринимались публикой как реальные. Для каждого персонажа - по одной фотографии.

То есть необходимо по тексту отзыва и информации о персонаже подобрать для него наиболее адекватные фотографии в хорошем качестве.

12 лет назад
AlexRus
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Miss_Valeria
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Хорошо выполненная тщательная работа. На критику Валерия реагирует адекватно и конструктивно, что не может не радовать заказчика.
Адекватный заказчик, подробно разъясняющий задачу, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, обращайтесь).

Заявки фрилансеров

Miss_Valeria
Валерия 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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