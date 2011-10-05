Miss_Valeria

Валерия Miss_Valeria

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Icq 583-151-841

Опыт контент-менеджера, оператора онлайн, служба поддержки, модератор, копипастера, рерайт, уникальный текст, (мелкие работы по фото), написание отзывов, описание видеороликов, озвучка текста, опыт работы в "мегаплане", консультант в контакте. (Более подробное резюме с ссылками на сайты, по которым я работала есть на проекте работа.майл.ру. http://rabota.mail.ru/resume/e414ec19ff010639e20039ed1f516150434370 .

О себе: ответственная, коммуникабельная, аккуратная, вежливая, пунктуальная, хорошая дикция и приятный голос, энергичная, честная, внимательная, стрессоустойчивая, грамотная.

Фриланс - основное мое место работы. Возможна работа, как в ночное время так и в выходные.

В сети нахожусь каждый день и провожу достаточно большое кол-во времени за компьютером, если меня нет онлайн на веблансере, добро пожаловать в скайп и аську.

Рассматриваю как небольшие проекты, так и крупные, нацеленные на долговременное сотрудничество.

Если я взялась за проект, то не пропадаю и не игнорирую заказчика.

Оплата устраивает в вебмани.

Буду рада регулярному сотрудничеству с порядочными людьми).

  • Провести внутреннюю SEO оптимизацию

    $500

    Провести внутреннюю SEO оптимизацию книжного интернет-магазина Описание: 1. Необходимо грамотно составить семантическое ядро, провести технические доработки. Страницы под продвижение в пс выбраны, но необходима доработка контента и его дальнейшая оптимизация. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Olga_Ta
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
$50
10 баллов
12 лет назад
Наполнить сайт инфой
Адекватная девушка с четко-поставленной задачей и своевременной оплатой, приятное сотрудничество.
Положительная и ответственная девушка, сделала всё в срок... без нареканий.
Ответный отзыв
Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
$480
10 баллов
14 лет назад
Провести внутреннюю SEO оптимизацию
Валерия проявила себя как отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Благодарю Владислава за качественно выполненную работу в сжатые сроки. Большой опыт, профессионализм, компетентность, быстрое решение вопросов, возникших в ходе работы, ответственность, доброжелательность. Совместная работа проходила под знаком взаимного понимания и расположения. По окончанию работы был предоставлен подробный детальный отчет.
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