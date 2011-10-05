Miss_Valeria

Icq 583-151-841

Опыт контент-менеджера, оператора онлайн, служба поддержки, модератор, копипастера, рерайт, уникальный текст, (мелкие работы по фото), написание отзывов, описание видеороликов, озвучка текста, опыт работы в "мегаплане", консультант в контакте. (Более подробное резюме с ссылками на сайты, по которым я работала есть на проекте работа.майл.ру. http://rabota.mail.ru/resume/e414ec19ff010639e20039ed1f516150434370 .

О себе: ответственная, коммуникабельная, аккуратная, вежливая, пунктуальная, хорошая дикция и приятный голос, энергичная, честная, внимательная, стрессоустойчивая, грамотная.

Фриланс - основное мое место работы. Возможна работа, как в ночное время так и в выходные.

В сети нахожусь каждый день и провожу достаточно большое кол-во времени за компьютером, если меня нет онлайн на веблансере, добро пожаловать в скайп и аську.

Рассматриваю как небольшие проекты, так и крупные, нацеленные на долговременное сотрудничество.

Если я взялась за проект, то не пропадаю и не игнорирую заказчика.

Оплата устраивает в вебмани.

Буду рада регулярному сотрудничеству с порядочными людьми).