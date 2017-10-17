Здравствуйте, Мне надо сделать редизайн всего сайта kaskad-perm.ru на основе нового макета фигма. Оставить все содержимое на страницах, как есть. Только обновить стиль в соответствии с макетом. Есть главная и шаблон для всех внутренних. Какая цена ...