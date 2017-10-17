prpump

Владимир Белых prpump

 
37 летРоссия/Пермь
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$291
выплачено фрилансерам
69%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Редизайн старого сайта на новый по макету ФИГМЫ

    Здравствуйте, Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Онлайн версии нет. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2 Надо сделать его таким как на фото. Потом Вам будет представлена ссылка на ...

    Figma
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    месяц назад

  • Вертска по Фигме старого сайта

    Здравствуйте, Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2 Надо сделать его таким как на фото. Он на Фигме. Структура сайт и содержимое между старым и ...

    Figma
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Иллюстрация задумки

    Здравствуйте, надо сделать иллюстрацию. В стиле высмеивания. Что-то вроде шаржа. Вот идея. Стена. На ней унитаз. На нем человечек. В глазах рубли. Толстый. С пузиком. У стены очередь людей. Они стоят с пустыми бутылями. Это ...

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 месяцев назад

  • Вертска 4 страниц в Фигме

    Здравствуйте, Надо сделать верстку из Фигмы. 4 страницы. Они здесь https://dropmefiles.com/A0TmM Адаптация под мониторы. Также есть готовый файлы, позволяющие открывать эти страницы методом прокрутки справа-налево. Надо установить эту функцию. Внимание! Указывайте свою цену, сроки. Ориентир. Желательно скайп, если есть. Спасибо ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Доработка дизайна сайта

    Надо сделать доработку существующего дизайна сайта: Добавить новые элементы дизайна на существующие исходники Photoshop. Изменить размеры и пропорции новых изображений для "Галереи" и оптимизировать под текущий дизайн Перевести дизайн в Фигму.

    Дизайн сайтаFigmaPhotoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Запуск и установка готовго сайта на WordPress

    Здравствуйте, Надо запустить небольшой готовый сайт. 1 главная и 3 внутренних. Сайт уже написан на WordPress. Особенность задачи в том, что мы подкорректировали исходные PSD файлы и сайт надо будет подгонять под них. Изменения совсем незначительные, но ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Создание логотипа

    $5

    Надо перерисовать существующий логотип. Он в JPEG. Исходника нет. Лежит он здесь [url=https://dropmefiles.com/I8keJ]https://dropmefiles.com/I8keJ[/url] Задача: 1) Заменить слово на английском EXPERT на ЭСПЕРТ. Сохранив при этом полностью стиль. И оранжевый мазок краски в слове. Букву можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Перерисовать ЛОГО

    Здравствуйте, Надо перерисовать существующий логотип. Он в JPEG. Исходника нет. Лежит он здесь https://dropmefiles.com/I8keJ Задача: 1) Заменить слово на английском EXPERT на ЭСПЕРТ. Сохранив при этом полностью стиль. И оранжевый мазок краски в слове. Букву можно любую ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Баннер зимней тематики

    Здравствуйте, Надо сделать баннер размером 1500 на 500, в основе киоск на зимнем фоне, снежинки. Вообщем зимняя теплая тематика. Примеры по ссылке. Желательно как-то воткнуть киоск. Он тоже по ссылке. Текст не требуется. Только написать ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка, редизайн всего сайта на основе готового макете фигма

    Здравствуйте, Мне надо сделать редизайн всего сайта kaskad-perm.ru на основе нового макета фигма. Оставить все содержимое на страницах, как есть. Только обновить стиль в соответствии с макетом. Есть главная и шаблон для всех внутренних. Какая цена ...

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать профессиональный фотомонтаж

    Здравствуйте, Надо "создать фотографию", т.е. концепция следующая: на фотографии должен находится автомобиль Hummer H2, рядом с ним другие автомобили, н.п. Chrysler 300C, Chevrolet Camaro, Cadillac Escalade. все они должны находится рядом друг с другом в одном ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Восстановление сайта

    Здравствуйте, Требуется восстановление сайта ночного клуба после того, как Хостинг написал предписание по вредоносной активности и заблокировал его. Сайт разработан без движка, рукописный. Конкретизация ТЗ: 1) Проверить список потенциально опасных файлов на сайте по версии Хостинга. Он ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обновление меню на сайте

    Здравствуйте, Надо обновить меню на рукописном сайте ресторана. Формат меню pdf. На сайте надо в виде картинок. Существующее меню заменить на новые картинки. Примерное количество картинок на замену 15 Напишите свой скайп - там обсудим подробности. Указывайте цену за ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тексты в виде обзоров про качество питьевой воды

    Здравствуйте, надо небольшие эмоциональные тексты в виде обзоров про качество питьевой воды на основании любых открытых источников. Задача: заставить читателей про актуальность правильного и внимательного выбора питьевой воды. Указывайте скайп, если он есть, для оперативного обсуждения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Тексты-страшилки: истории про питьевую воду

    Здравствуйте, надо небольшие эмоциональные тексты в виде обзоров про качество питьевой воды на основании любых открытых источников. Задача: заставить читателей про актуальность правильного и внимательного выбора питьевой воды. Указывайте скайп, если он есть, для оперативного обсуждения ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Установить поиск запчастей по API по инструкции

    Здравствуйте, Надо установить поиск запчастей (по базе интернет-магазина поставщика) на пустой сайт (страничку), есть инструкция по установке с магазина запчастей. http://nsk.rossko.ru/api_guide/ Есть ключи для подключения. Посмотрите, сможете ли Вы разобраться с этим. Напишите стоимость установки: 1) Установка поиска по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Озвучка голосового меню

    Здравствуйте, Требуется озвучка голосового меню, (н.п. нажмите "1" для перехода в это отдел, "2" в это отдел и т.д.) Надо вежливый четкий женский или мужской голос. Очень желателен скайп.

    Озвучивание70 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Koldary
Дарья 
21 годРоссия
6 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
$25
10 баллов
5 месяцев назад
Иллюстрация задумки
Большое спасибо! отличный заказчик
Все отлично! Заказ был выполнен очень быстро и профессионально! Не только грамотный специалист, но и приятный в общении человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
elenahorbik
33 годаБеларусь
год в сервисе
Была
20 часов назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Разработка рекламного флаера
Как всегда, приятно работать!
Замечательно, быстро, профессионально!
Ответный отзыв
elenahorbik
33 годаБеларусь
год в сервисе
Была
20 часов назад
$7
10 баллов
7 месяцев назад
Оформить рекамные фото "До" и "После"
Отличный заказчик. Вежливый в общении, знает, что хочет. В общем очень приятно работать!
Все замечательно!
Ответный отзыв
Emil113
20 летКиргизия
8 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
$12
10 баллов
7 месяцев назад
Вертска 4 страниц в Фигме
Очень приятный человек, всем советую
Отличный специалист в области верстки. Основную часть заказа выполнил почти моментально за несколько часов. Разбирается в Фигме и др. программах. Оперативно отвечает на сообщения, держит связь. Рекомендую.
Ответный отзыв
elenahorbik
33 годаБеларусь
год в сервисе
Была
20 часов назад
$45
10 баллов
7 месяцев назад
Доработка дизайна сайта
Спасибо за приятное сотрудничество!
Все замечательно: быстро и профессионально!
Ответный отзыв