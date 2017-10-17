Здравствуйте, Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Онлайн версии нет. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2 Надо сделать его таким как на фото. Потом Вам будет представлена ссылка на ...
- HTML-верстка22 заявкиЗакрытмесяц назад
Здравствуйте, Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2 Надо сделать его таким как на фото. Он на Фигме. Структура сайт и содержимое между старым и ...HTML-верстканет заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте, надо сделать иллюстрацию. В стиле высмеивания. Что-то вроде шаржа. Вот идея. Стена. На ней унитаз. На нем человечек. В глазах рубли. Толстый. С пузиком. У стены очередь людей. Они стоят с пустыми бутылями. Это ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Надо создать рекламный флаер для раздатки.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Надо оформить и визуализировать фото стоматологических услуг "До" и "После" в рекламных целях.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Здравствуйте, Надо сделать верстку из Фигмы. 4 страницы. Они здесь https://dropmefiles.com/A0TmM Адаптация под мониторы. Также есть готовый файлы, позволяющие открывать эти страницы методом прокрутки справа-налево. Надо установить эту функцию. Внимание! Указывайте свою цену, сроки. Ориентир. Желательно скайп, если есть. Спасибо ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Надо сделать доработку существующего дизайна сайта: Добавить новые элементы дизайна на существующие исходники Photoshop. Изменить размеры и пропорции новых изображений для "Галереи" и оптимизировать под текущий дизайн Перевести дизайн в Фигму.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Здравствуйте, Надо запустить небольшой готовый сайт. 1 главная и 3 внутренних. Сайт уже написан на WordPress. Особенность задачи в том, что мы подкорректировали исходные PSD файлы и сайт надо будет подгонять под них. Изменения совсем незначительные, но ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $5
Надо перерисовать существующий логотип. Он в JPEG. Исходника нет. Лежит он здесь [url=https://dropmefiles.com/I8keJ]https://dropmefiles.com/I8keJ[/url] Задача: 1) Заменить слово на английском EXPERT на ЭСПЕРТ. Сохранив при этом полностью стиль. И оранжевый мазок краски в слове. Букву можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Здравствуйте, Надо перерисовать существующий логотип. Он в JPEG. Исходника нет. Лежит он здесь https://dropmefiles.com/I8keJ Задача: 1) Заменить слово на английском EXPERT на ЭСПЕРТ. Сохранив при этом полностью стиль. И оранжевый мазок краски в слове. Букву можно любую ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Здравствуйте, Надо сделать баннер размером 1500 на 500, в основе киоск на зимнем фоне, снежинки. Вообщем зимняя теплая тематика. Примеры по ссылке. Желательно как-то воткнуть киоск. Он тоже по ссылке. Текст не требуется. Только написать ...Баннеры26 заявокЗакрытгод назад
Здравствуйте, Мне надо сделать редизайн всего сайта kaskad-perm.ru на основе нового макета фигма. Оставить все содержимое на страницах, как есть. Только обновить стиль в соответствии с макетом. Есть главная и шаблон для всех внутренних. Какая цена ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, Надо сделать креативный красочный дизайн главной страницы сайта, а также внутренней. Жду Вашего портфолио и цен.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте, Надо "создать фотографию", т.е. концепция следующая: на фотографии должен находится автомобиль Hummer H2, рядом с ним другие автомобили, н.п. Chrysler 300C, Chevrolet Camaro, Cadillac Escalade. все они должны находится рядом друг с другом в одном ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, Требуется восстановление сайта ночного клуба после того, как Хостинг написал предписание по вредоносной активности и заблокировал его. Сайт разработан без движка, рукописный. Конкретизация ТЗ: 1) Проверить список потенциально опасных файлов на сайте по версии Хостинга. Он ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Надо обновить меню на рукописном сайте ресторана. Формат меню pdf. На сайте надо в виде картинок. Существующее меню заменить на новые картинки. Примерное количество картинок на замену 15 Напишите свой скайп - там обсудим подробности. Указывайте цену за ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, надо небольшие эмоциональные тексты в виде обзоров про качество питьевой воды на основании любых открытых источников. Задача: заставить читателей про актуальность правильного и внимательного выбора питьевой воды. Указывайте скайп, если он есть, для оперативного обсуждения ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, надо небольшие эмоциональные тексты в виде обзоров про качество питьевой воды на основании любых открытых источников. Задача: заставить читателей про актуальность правильного и внимательного выбора питьевой воды. Указывайте скайп, если он есть, для оперативного обсуждения ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, Надо установить поиск запчастей (по базе интернет-магазина поставщика) на пустой сайт (страничку), есть инструкция по установке с магазина запчастей. http://nsk.rossko.ru/api_guide/ Есть ключи для подключения. Посмотрите, сможете ли Вы разобраться с этим. Напишите стоимость установки: 1) Установка поиска по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, Требуется озвучка голосового меню, (н.п. нажмите "1" для перехода в это отдел, "2" в это отдел и т.д.) Надо вежливый четкий женский или мужской голос. Очень желателен скайп.Озвучивание70 заявокЗакрыт7 лет назад