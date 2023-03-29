Больше 10 лет занимаюсь дизайном, как таковым, год – веб-дизайном. Имею свежий взгляд и желание создавать современный и продающий дизайн.
Порядок работы:
Изучение ТЗ и обсуждение деталей с заказчиком любым удобным способом (weblancer, мессенджеры, соц.сети и т.д.).
Внесение предоплаты.
Создание дизайна главной страницы (для многостраничного сайта) или нескольких секций (для лендинга).
Если заказчика все устраивает, работаем дальше, если есть пожелания, исправляю.
Если дизайн не нравится совершенно и заказчик не хочет работать со мной, возвращаю предоплату и расходимся.
Всегда стараюсь делать работу так, чтобы мне самой нравилось и не возникало желания что-то исправить. Но даже если заказчику не все понравится, то я с радостью прислушаюсь к пожеланиям и внесу правки.
Вношу столько правок, сколько требуется (не путать с доработками).
Правки — внесение изменений в разработанный дизайн (дизайнер отрисовал, а заказчику что-то не понравилось). Доработки — внесение изменений, которых не было в изначальном ТЗ (например, дополнительный блок).
Сроки и объем работы оговариваются при ознакомлении с ТЗ.
- Конференция / Дизайн и верстка на Тильда1 просмотр
- Дизайн сайта студии ногтевого сервиса1 просмотр
- Дизайн главной страницы Depo14 просмотров
- Hostel Brest Central Landing page20 просмотров
- Лендинг Masters4 просмотра
- Интернет-магазин цветов с доставкой Love Flowers24 просмотра
- Сайт разработчика мобильных игр Pollux25 просмотров
- Разработка баннера и лого10 просмотров
- Дизайн сайта сети апартаментов посуточно17 просмотров
- Карточка для Маркетплейсов Мыло глицериновое10 просмотров
- Карточка для Маркетплейсов Лосьон7 просмотров