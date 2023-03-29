elenahorbik

Елена Горбик elenahorbik

 
33 годаБеларусь/Кобрин
год на фриланс-бирже
Была
5 дней назад
Современный дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, UI/UX

https://t.me/elenahorbik

Больше 10 лет занимаюсь дизайном, как таковым, год – веб-дизайном. Имею свежий взгляд и желание создавать современный и продающий дизайн.

Порядок работы:

  1. Изучение ТЗ и обсуждение деталей с заказчиком любым удобным способом (weblancer, мессенджеры, соц.сети и т.д.).

  2. Внесение предоплаты.

  3. Создание дизайна главной страницы (для многостраничного сайта) или нескольких секций (для лендинга).

  4. Если заказчика все устраивает, работаем дальше, если есть пожелания, исправляю.

  5. Если дизайн не нравится совершенно и заказчик не хочет работать со мной, возвращаю предоплату и расходимся.

Всегда стараюсь делать работу так, чтобы мне самой нравилось и не возникало желания что-то исправить. Но даже если заказчику не все понравится, то я с радостью прислушаюсь к пожеланиям и внесу правки.

Вношу столько правок, сколько требуется (не путать с доработками).

Правки — внесение изменений в разработанный дизайн (дизайнер отрисовал, а заказчику что-то не понравилось). Доработки — внесение изменений, которых не было в изначальном ТЗ (например, дополнительный блок).

Сроки и объем работы оговариваются при ознакомлении с ТЗ.

Дизайн сайтаДизайн главной страницы
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$30
средняя цена заказа
23%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_16012756863906
Казахстан
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
$15
10 баллов
5 месяцев назад
Отредактировать меню
Быстро, качественно и красиво ??
Спасибо!
Ответный отзыв
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 месяцев назад
Разработка рекламного флаера
Замечательно, быстро, профессионально!
Как всегда, приятно работать!
Ответный отзыв
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
7 месяцев назад
Оформить рекамные фото "До" и "После"
Все замечательно!
Отличный заказчик. Вежливый в общении, знает, что хочет. В общем очень приятно работать!
Ответный отзыв
prpump
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
7 месяцев назад
Доработка дизайна сайта
Все замечательно: быстро и профессионально!
Спасибо за приятное сотрудничество!
Ответный отзыв
aleksandra1993
Александра 
30 летКазахстан
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$3
10 баллов
9 месяцев назад
Нарисовать эскиз по образцу
Результатом очень довольна! Все качественно и в срок!
Приятно было поработать! Хороший заказчик, четко поставленная задача.
Ответный отзыв