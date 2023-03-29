Современный дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, UI/UX

https://t.me/elenahorbik

Больше 10 лет занимаюсь дизайном, как таковым, год – веб-дизайном. Имею свежий взгляд и желание создавать современный и продающий дизайн.

Порядок работы:

Изучение ТЗ и обсуждение деталей с заказчиком любым удобным способом (weblancer, мессенджеры, соц.сети и т.д.). Внесение предоплаты. Создание дизайна главной страницы (для многостраничного сайта) или нескольких секций (для лендинга). Если заказчика все устраивает, работаем дальше, если есть пожелания, исправляю. Если дизайн не нравится совершенно и заказчик не хочет работать со мной, возвращаю предоплату и расходимся.

Всегда стараюсь делать работу так, чтобы мне самой нравилось и не возникало желания что-то исправить. Но даже если заказчику не все понравится, то я с радостью прислушаюсь к пожеланиям и внесу правки.

Вношу столько правок, сколько требуется (не путать с доработками).

Правки — внесение изменений в разработанный дизайн (дизайнер отрисовал, а заказчику что-то не понравилось). Доработки — внесение изменений, которых не было в изначальном ТЗ (например, дополнительный блок).

Сроки и объем работы оговариваются при ознакомлении с ТЗ.