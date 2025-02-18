Написать грамотные коменарии к посту в районе 50 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Здравствуйте,

Интересуют грамотные комментарии от разных людей на заданную тему "вендинговые аппараты нужны городу!"

Писать надо на ВК в группу под постами.

Интересует сотрудничество на регулярной основе и в рамках этого заказа.

Напишите, пожалуйста, Ваш Телеграм для связи и цену за 50 комментариев. Их надо делать плавно в течение 1 месяца.

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2 месяца назад
prpump
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров