Здравствуйте,

Надо написать 50 грамотных "живых" комментариев и разместить их в группе под разными постами. Тема комментариев "Оставьте в покое в нашем районе вендинговые аппараты". Более подробно в обсуждениях.

Заполнение плавное в течение месяца. Напишите сумму за 50 штук. И обязательно свой Телеграм для обсуждения. Спасибо.