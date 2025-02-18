Написать 50 комментариев и разместить их на ВК

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Закрыт7 заявок42 просмотра

Здравствуйте,

Надо написать 50 грамотных "живых" комментариев и разместить их в группе под разными постами. Тема комментариев "Оставьте в покое в нашем районе вендинговые аппараты". Более подробно в обсуждениях.

Заполнение плавное в течение месяца. Напишите сумму за 50 штук. И обязательно свой Телеграм для обсуждения. Спасибо.

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