Провести внутреннюю SEO оптимизацию книжного интернет-магазина

Описание:

1. Необходимо грамотно составить семантическое ядро, провести технические доработки. Страницы под продвижение в пс выбраны, но необходима доработка контента и его дальнейшая оптимизация.

2. Далее, огромное внимание необходимо уделить работе с мета-тегами, robots.tx, sitemap

3. Необходима внутренняя перелинковка страниц

Всего около 10 важных страниц.

В каталоге 30 разделов по 100 товаров в каждом.

Перед началом работ необходим детальный анализ сайта.

Сроки сжаты 3-4 дня, бюджет 500 у.е.

Заявки оставлять только тут! В лс не писать!