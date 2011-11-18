Аудит сайта. Приватно для Annakms

Очень понравилось сотрудничество с Александром. Ко работе отнесся очень серьезно, четко поставил задачу и вовремя все было оплачено. Что немаловажно, Александр постоянно на связи, что позволило быстро уточнить все детали и закончить работу вовремя. Всегда приятно работать с таким человеком. Продолжаем сотрудничество.