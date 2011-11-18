Аудит сайта. Приватно для Annakms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка121 просмотр

Необходимо сделать полный аудит сайта для выявления причины отсутствия конверсии.

14 лет назад
dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$100
10 дней
Доволен проделанной работы Анны! Профессиональный подход! Строго в срок! Продолжаю сотрудничество!
Очень понравилось сотрудничество с Александром. Ко работе отнесся очень серьезно, четко поставил задачу и вовремя все было оплачено. Что немаловажно, Александр постоянно на связи, что позволило быстро уточнить все детали и закончить работу вовремя. Всегда приятно работать с таким человеком. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад