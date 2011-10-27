Регистрация сайта в каталогах

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Завершен4 заявки191 просмотр

Необходима РУЧНАЯ регистрация сайта в белых каталогах. Оплата по факту, ежедневно за каждые 50 ссылок. Стоимость 1-ой ссылки 10 руб.

14 лет назад
Suba93
50 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$32
30 дней
Работа проделана отлично. Молодцы. Рекомендую, все по честному, как и договаривались.
Хороший заказчик , рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
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Поисковые системы (SEO)