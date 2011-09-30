Есть сайт, сайту 1 год, естественных посетителей 150 в день, все с поисковиков (человек 30 с закладок). Запросы не ВЧ, все переходы с НЧ (максимум 5 с одного запроса), всего около 100 НЧ за день.

Нужно поднять посещаемость минимум до 1000 хостов в день (идеально 2000). Лично знаю пример сайта вообще без раскрутки такой же тематики спокойно имеет 1500 хостов в день.

Сайт о прошивках для спутниковых ресиверов. Жду сроки, предложения, цены.