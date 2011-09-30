Оптимизация сайта для поисковых систем и т.д.

Вот примерный план работ по оптиищации которую нужно сделать:

* оптимизация кода под ключевые слова;

* общая оптимизация программного кода сайта;

* редактирование и оптимизация текстов сайта;

* организация оптимальной внутренней ссылочной структуры сайта;

* прописывание атрибута alt у изображений с использованием ключевых запросов;

* работа с мета-тегами (скрытые заголовки страниц сайта);

* работа со структурой страниц сайта.

Так же приветствуется дополнительный фронт работы в этой области. Сайт NG-models.ru .

Примерные слова запросы - Стиль, мода,красоты, салоны красоты, фотографы, визажисты, стилисты, модели,модельные агенства, показы, fashion, ИРКУТСК и т.д.. Оптимизация под наш регион - Иркутск.