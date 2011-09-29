Семантические ядра

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Нужны готовые семантические ядра по следующим тематикам:

юридические услуги, туризм, строительство, недвижимость, футбол и спорт, IT-тематика, медицина

14 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров