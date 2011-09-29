Доброго времени суток! Требуется раскрутка сайта образовательной тематики в топ 3 в Яндексе (Гугле).

5-10 запросов. Раскрутка не сложная, все запросы связаны с конкретным городом.

Срок на работу: 1 месяц (желательно раньше).

Работаем без предоплаты! Оплата по факту через Web Money или ЯД (возможна безопасная сделка).

Жду ваших предложений.