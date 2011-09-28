Поднять ТИЦ, PR, продвинуть в ПС в топ 10

Здравствуйте!

Ищу специалиста для поднятия ТИЦ, PR, а так же продвижению сайта в Топ-10 поисковых систем по 2-3 ключевым запросам.

Сайт около-адалтевой тематики, конкуренции практически нет, ПС по ключевым запросам конкурентов не показывает. На данный момент тиц и pr равен 0, домен чистый.

Предоплата WM \ Yandex только при наличии отзывов и убежденности в профессионализме исполнителя, который реально сделает результат.

Адрес дам при личной переписке, для связи использую Icq.

С уважением,