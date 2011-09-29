Создан и запущен в сентябре портал по размещению фотографий для оценки внешнего вида пользователей. Адрес и функции в приложенном файле. Регион: Россия Рассмотрим комплексные способы и предложения, позволяющие достичь цели - автономной ...
Пдборка ключей для MFA
Нужно профессионально подобрать ключи для нескольких сайтов (5 штук) Сайты делаются исключительно для заработка на Google Adseens. Целевая аудитория - USA, жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса.
Тема сайтов:
1) страхование жизни
2) страхование авто
3) юридические услуги (развод, наследство),
4) кредиты (cash - кредиты для людей, неработающих)
5) форекс
Примеры:
МФА под услуги страхования.
ключевик типа "cheap insurance in NY", "life insurance in NY", "cheap insurance NY auto"
Юридический МФА
ключевик "lawyer divorce", "lawyer divorce los angeles", "lawyer divorce NY"
Fianace МФА:
"cheap loans NY"
"loan in NY"
"loan in 1 hour NY"
"forex robot professional"
"forex indicators free download"
Это примеры ключей. Акцент на НЧ (не меньше 20 ключей на каждый сайт)
Указывайте свою цену за ВСЕ.
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