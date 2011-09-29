Пдборка ключей для MFA

Нужно профессионально подобрать ключи для нескольких сайтов (5 штук) Сайты делаются исключительно для заработка на Google Adseens. Целевая аудитория - USA, жители Нью-Йорка, Лос-Анджелеса.

Тема сайтов:

1) страхование жизни

2) страхование авто

3) юридические услуги (развод, наследство),

4) кредиты (cash - кредиты для людей, неработающих)

5) форекс

Примеры:

МФА под услуги страхования.

ключевик типа "cheap insurance in NY", "life insurance in NY", "cheap insurance NY auto"

Юридический МФА

ключевик "lawyer divorce", "lawyer divorce los angeles", "lawyer divorce NY"

Fianace МФА:

"cheap loans NY"

"loan in NY"

"loan in 1 hour NY"

"forex robot professional"

"forex indicators free download"

Это примеры ключей. Акцент на НЧ (не меньше 20 ключей на каждый сайт)

Указывайте свою цену за ВСЕ.