Нужно провести продвижение сайта и группы по продаже билетов на концерты, в театры и прочие мероприятия. Акцент на вконтакте. Опишите кратко как вы работаете, сколько стоит создание группы, интересует вариант с ...
Продвижение стартапа
Нужна студию для продвижения стартап проекта. Проект http://lockmydrive.com/ требует активного
продвижения. Интересует продвижение в англоязычном интернете (Америка,Канада,Европа), продвижение в поисковиках, соц. сетях и т.д. Желаемый трафик 1000 уникальных пользователей в день. Предполагаемый бюджет от 1500$.
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