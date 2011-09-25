На сайте x – si.ru необходимо переписать текст на главной странице сайта. Что не устраивает – сайт с этим текстом продвигается уже давно, текст страницы заточен под множество ключевых слов, текст "не продающий", Яндекс ...
Раскрутка сайта
Есть новый сайт (все рейтинги по нулям), тематика - ремонт стиральных машин, установка кондиционеров.
Необходимо продвижение в топ-10 по запросам:
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Желательно выбрать из списка самые актуальные запросы и оценить их.
Пишите реальные сроки и стоимость, без них заявки не рассматриваю.
Все заявки оставляйте здесь, в личку писать не нужно.
Заявки фрилансеров
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