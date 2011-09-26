Вывод сайта в топ 10 Яндекс и Google

Требуется вывести в топ 10, сайт узкой тематики для России и СНГ, "Услуги трансфера и экскурсии в Барселоне" по ключевым словам конкурентов не так много,так как услуги предоставляются за пределами РФ и СНГ.сайт очень простой(wordpress)адрес сайта:http://barcelona-service.com/. 1). требуется оценить роботу сайта и выявить недостатки.2). вывести в топ 10 по ключевым словам: в России и Казахстане.ключевые слова представлены ниже,хотелось бы внятных предложений по стоимости и срокам,сразу скажу,представления по стоимости и срокам имею,пишите в личку, Ключевые слова: "аэропорт барселоны,барселона,андорра,трансфер в барселоне,трансфер из барселоны,салоу,лорет де мар,жирона,калелья,тоса де мар,плая де аро,с агаро, бланес,валенсия,ницца,коста брава,коста дорада,парк авентура,такси в барселоне,трансфер из барселоны в салоу,трансфер из барселоны в лорет де мар,трансфер из барселоны в андорру,трансфер барселона,трансфер из аэропорта барселоны,экскурсии в барселоне,экскурсии на коста брава,монтсерат,саграда фамилия,гауди,сальвадор дали,"