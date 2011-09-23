Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок207 просмотров

Нужно сделать SEO-аудит сайта, исправление ошибок; оптимизацию заголовков, текстов на сайте; оптимизацию мета-тегов; оптимизация ссылочной структуры на сайте; экспресс-аудит юзабилити сайта. Сайт mamapapa-vrn.com

14 лет назад
Nadya2009
Надежда 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров