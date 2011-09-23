Создание семантического ядра для сайта зоомагазина

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо создание семантического ядра для сайта зоомагазина. Это не интернет магазин, что-то типа визитки только более расширенной. Так же есть форум (в разработке). Магазин ориентирован на покупателей которые живут в непосредственной близости с магазином, а также покупателей из города.

Адрес сайта: www.centerzoo.com.ua

Подробности при обсуждении.

14 лет назад
Simpson84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров