Необходимо создание семантического ядра для сайта зоомагазина. Это не интернет магазин, что-то типа визитки только более расширенной. Так же есть форум (в разработке). Магазин ориентирован на покупателей которые живут в непосредственной близости с магазином, а также покупателей из города.

Адрес сайта: www.centerzoo.com.ua

Подробности при обсуждении.