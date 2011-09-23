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Создание семантического ядра для сайта зоомагазина
Необходимо создание семантического ядра для сайта зоомагазина. Это не интернет магазин, что-то типа визитки только более расширенной. Так же есть форум (в разработке). Магазин ориентирован на покупателей которые живут в непосредственной близости с магазином, а также покупателей из города.
Адрес сайта: www.centerzoo.com.ua
Подробности при обсуждении.
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