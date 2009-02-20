Ищу автора для написания уникальных SEO текстов, статей и новостей для сайта getbet.top Также ищу SEO оптимизатора
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо привести зарубежный трафик на сайт https://getbet.top Особо не важно какими методами это будет сделано. Меня устроит всё, что предложите и посчитате нужным для достижения результата. Важно, чтобы для стороннего наблюдателя сайт ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно провести полную SEO оптимизацию интернет-магазина minimoda.dn.ua на движке Gollos. Прописать правильные тайтлы, описания, теги для всех страниц и товаров. Возможно еще что-то на усмотрение исполнителя т.к. я не специалист в этой области. ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно сделать очень качественную иконку игры для платформ iOS/Android для всех разрешений экрана. Иконка должна быть на пиратскую тематику, выдержана в стиле игры (материалы вышлю дополнительно после определения исполнителя). И самое главное она должна быть ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно вывести сайт www.centerzoo.com.ua в топ яндекса и гуглаЗакрыт14 лет назад
- $10
Необходимо создание семантического ядра для сайта зоомагазина. Это не интернет магазин, что-то типа визитки только более расширенной. Так же есть форум (в разработке). Магазин ориентирован на покупателей которые живут в непосредственной близости с магазином, а ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно прогнать сайт по как можно большему числу украинских каталогов.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть примитивный прайс с продукцией для собак и кошек с кратким описанием позиций. Всего около 2000 позиций. Необходимо каждую позицию расширить. Добавить полное название, описание, картинку, вес и т.д. по шаблону. Для примера: в ...Базы данных1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $50
Сделал новый сайт www.androids.com.ua Нужно повысить кол-во посетителей.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужна полная оптимизация движка блога с советами по дальнейшему использованию. адрес www.androids.com.uaЗавершен15 лет назад
Требуются специалисты по продвижению развлекательного блога на пивную тематику. Сайт новый. Тоесть начинать придёться с нуля. Я в этом не специалист, поэтому ищу того кому можно объяснить, что нужно делать "на пальцах". На счёт оплаты, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт15 лет назад
Адрес блога www.opivo.ru Его суть - равлекательный ресурс с уклоном на околопивную тематику и не только. Требуются люди готовые шерстить просторы интернета на наличие материаллов для сайта, написание авторских статей, обзоров, репортажей и пр. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Скока и как быстро можно сделать такую вот такую http://book.globres.net/interalpen/index.html Тупо листалка, странички у меня есть ! Функиции такие же кроме увеличения.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно сделать шаблон для WordPress на основе готового дизайна и настроить сам движок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад