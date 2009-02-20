Simpson84

Александр Simpson84

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка и сопровождение iOS/Android проектов

Отзывы фрилансеров

klenovnn
Николай 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
SEO оптимизация блога на WordPress
WordPress
Приятно было работать с заказчиком. Оплата была во время.
Прятно было работать. Быстро и качественно!
Ответный отзыв
altoff
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
16 лет назад
Создание шаблона WordPress
WordPress
Было очень приятно сотрудничать.
Очень доволен сотрудничеством! Делает всё качественно и в срок. Пока не сделает так как хочет заказчик, не успокоится :) Очень рекомендую!
Ответный отзыв