Создание шаблона WordPress

$100
HTML-версткаЗавершен1 заявка338 просмотров
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Нужно сделать шаблон для WordPress на основе готового дизайна и настроить сам движок.

WordPress
15 лет назад
Simpson84
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
altoff
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$70
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Делает всё качественно и в срок. Пока не сделает так как хочет заказчик, не успокоится :) Очень рекомендую!
Было очень приятно сотрудничать.
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