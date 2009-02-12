Поправить верстку

Есть готовая верстка одного сайта.

Но в ней есть 2 небольших косяка.

Вот что нужно исправить:

1. В IE нижняя часть страницы разъехалась.

2. В любом браузере страница при сжатии экрана не сдвигается к левому углу,

из-за чего может появиться горизонтальная полоса прокрутки на 15 дюймовых мониторах.

Скрин приложил. Кто может пишите. Желательно за отзыв.