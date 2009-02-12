Поправить верстку

Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовая верстка одного сайта.
Но в ней есть 2 небольших косяка.
Вот что нужно исправить:
1. В IE нижняя часть страницы разъехалась.
2. В любом браузере страница при сжатии экрана не сдвигается к левому углу,
из-за чего может появиться горизонтальная полоса прокрутки на 15 дюймовых мониторах.
Скрин приложил. Кто может пишите. Желательно за отзыв.
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