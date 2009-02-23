Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать сайт под Drupal и возможно потом установить CMS и сайт на нее.
Это две задачи.
ICQ 220-742-926
Оплата договорная.
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