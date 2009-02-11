Сверстать и натянуть на скрипт

$60
HTML-версткаЗакрыт4 заявки280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В ЛС НЕ ПИСАТЬ. Сразу отклоняю.

Есть изменнёный скрипт на основе - http://www.goldcoders.com/?page=hyiplister

Сверстать из псд дизайн и натянуть на этот скрипт (у них система шаблонов).

- вёрстка валидная, кроссбраузерная, блочная.

Только главный и важный момент - при вёрстке все данные, что есть на макете дизайна - надо конечно переменными делать (в скрипте предусмотрено).

Страницы:

Главная

Страница с формой добавления листинга

Страница с формой оплаты баннеров

Страница с формой оплаты аукциона (все три идентичны)

Страница описание деталей программы

Страницы история выплат программы

Все эти страницы отдельными шаблонами.

Жду предложений, сроки сжатые. Работу хочу видеть качественную.

Насчёт цены - курс доллара теперь не 28, а 36 - и понятно по каким причинам.

Так же в будущем надо будет изменения в скрипте - бюджет на весь проект ограничен. Заказчик не бездонная бочка - кто не может делать, ищите другую работу, здесь её много.

Бессмысленные сообщения здесь оставлять не стоит. Всем спасибо.

Бюджет до 1500р.

15 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Поддержка сайта

    $200

    Нужен человек для поддержки сайта. Создания новых страниц и разделов, изменения дат, продвижение в поисковиках, программирование и т.п. Работы не очень много, но все надо делать четко и в сроки. Требование: знания HTML php MySQL. ...

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скомпоновать страницу в html + графическое меню

    $20

    Есть главная страница в html. Нужно изменить компоновку элементов на странице, и нарисовать в центре таблицу из 6-8 элементов в 2 строчки, в каждой ячейке сверху - картинка, символизирующая категорию (кондиционеры, например), а внизу - ...

    HTML
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Собрать сайт из дизайна и скрипта

    $50

    Есть шаблон от templatemonster.com под номером 18181 (psd+fonts+html+clipart_library) и скрипт OsCommerce VAM Shop версии 1.4. Возможности скрипта можно посмотреть на vamshop.ru/demo/ логин: [email protected] Пароль:12345 Чтобы попасть в админку, нужно зайти в демонстрационный магазин и ввести указанные выше данные в ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нарезать PSD в HTML+CSS

    Здравствуйте, Нужно сверстать сайт (главная + несколько внутренних стр). Верстка блочная, не резинка. Обязательно отличные знания и ОПЫТ в html+css верстке. Главная страница до 1000 руб. Оригинальная страница до 300 руб. Похожая (copy/past + немного поправить) страница 100 руб. Для выбора ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка под shopcms

    Нужно сделать шаблон для shopcms с уже имеющегося дизайна. Ваши предложения и цены...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сверстать шаблон для WP из PSD файла

    Есть PSD файл. Нужно сделать тему для WP 2.7+ 20 wmz UPD: через минут 20-30 загружу jpg, чтобы было понятно о чем идет речь. Колебания цены возможны, разумеется. Срок - до 5 дней.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад