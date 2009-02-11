Сверстать и натянуть на скрипт

В ЛС НЕ ПИСАТЬ. Сразу отклоняю.

Есть изменнёный скрипт на основе - http://www.goldcoders.com/?page=hyiplister

Сверстать из псд дизайн и натянуть на этот скрипт (у них система шаблонов).

- вёрстка валидная, кроссбраузерная, блочная.

Только главный и важный момент - при вёрстке все данные, что есть на макете дизайна - надо конечно переменными делать (в скрипте предусмотрено).

Страницы:

Главная

Страница с формой добавления листинга

Страница с формой оплаты баннеров

Страница с формой оплаты аукциона (все три идентичны)

Страница описание деталей программы

Страницы история выплат программы

Все эти страницы отдельными шаблонами.

Жду предложений, сроки сжатые. Работу хочу видеть качественную.

Насчёт цены - курс доллара теперь не 28, а 36 - и понятно по каким причинам.

Так же в будущем надо будет изменения в скрипте - бюджет на весь проект ограничен. Заказчик не бездонная бочка - кто не может делать, ищите другую работу, здесь её много.

Бессмысленные сообщения здесь оставлять не стоит. Всем спасибо.

Бюджет до 1500р.