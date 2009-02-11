Сверстать шаблон для WP из PSD файла

HTML-версткаЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Есть PSD файл.

Нужно сделать тему для WP 2.7+

20 wmz

UPD: через минут 20-30 загружу jpg, чтобы было понятно о чем идет речь.

Колебания цены возможны, разумеется.

Срок - до 5 дней.

15 лет назад
solshark
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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