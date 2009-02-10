Верстка информационно-рекламного сайта

Есть 9 страниц, надо исправить меню (выпадающее сделать и текстом) и пару страниц исправить шрифты и картинки, подогнать по дизайн. Бюджет небольшой + отзыв, потому что делать почти ничего не надо. Но срочно! За 2-3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт с несколькими странцами в сжатые сроки.
автомобильная тематика.
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