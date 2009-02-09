Верстка шаблона для Danneo CMS

HTML-версткаЗакрыт5 заявок119 просмотров
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Требуется верстка шаблона для Danneo 0.5.2 (изначально это шаблон для Joomla)

_www.joomlart.com/templates_demo.php?template=ja_teline_ii

макет в PSD есть.

15 лет назад
Za-k
Иван 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов
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