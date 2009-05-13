Переверстка - Перезагрузка

$20
HTML-версткаЗавершен5 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переверстать сайт http://vescosecurity.ru на дивах, псд исподников нет, в итоге должно получится 2 шаблона -

1. http://vescosecurity.ru

2. http://vescosecurity.ru/index/0-9

Выполнить нужно быстро, оплата яндекс деньгами - 700 р.

15 лет назад
ldeee
Денис 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
knyazd
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
Опять Дима )) В огромном количестве исполнителей сложно найти человека который бы все сделал быстро и качественно, надеюсь на дальнейшую работу ))
Отличный заказчик. Рекомендую !
  • Похожие заказы

  • Отверстать дизайн и натянуть на движок

    Домен, хостинг, дизайн есть. Не знаем какой движок выбрать, предложите В общем сайт на 2 Языках - русском и английском. Сложного ничего нет Укажите цену в ВМЗ и свое предложение по CMS

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка PSD-макета

    $25

    Требуется сверстать PSD-макет кроссбраузерно и без ошибок. Бюджет - 25$ Сроки - 1-2 дня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вёрстка нескольких страничек

    $100

    Требуется сверстать 5 страничек. При вёрстке максимально переиспользовать уже существующие стили с www.gorodgid.ru и главное! ничего не поломать. Везде вёрстка фиксированная - ничего не тянется. Файлы в архиве: 1. eskiz_sovetnik.gif - старый вид www.gorodgid.ru Нужно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить градиент и немного по стялям поработать

    Поправить градиент и не много по стялям поработать. Сайт http: //sexkino.su в ie плохо отображается, в некоторых версих мазилы и оперы тоже плохо. Градиент убрать, нужно чтоб плавный переход был. Сделать нужно срочно!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка темы для bbpress

    $30

    Нужна верстка темы для форума bbpress ( скрипт от создателей wordpress) Есть тема для wordpress, нужно на ее основе сделать для bbpress.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка

    Нужно сверстать страничку подобную этой, возможно даже её Само собой чтобы нормально открывалась во всех обозревателях Прошу назвать свои цены и сроки Просьба НЕ писать пока мне ни в личку, ни на почту, ни в аську Оставляйте предложения и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон для писем в Outlook

    Требуется создать шаблон для писем в аутлуке с фоновым логотипом который будет совместим с версиями 2003 и 2007. Надо сделать чтобы он одинаково отображался и масштабировался на размер письма везде при ответах, пересылке между ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн на два движка от Ласто

    $50

    Необходимо натянуть Вордпресовский диз. на Нано-цмс и Ластошоп голд . Дизайн сверстан полностью для ВП (тема). Есть штмл вариант страницы с цсс и картинками. Необходим человек который уже имел дело со скриптами от Ласто. Пишите свою цену и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание шаблона для CMS Joomla!

    $100

    Здавствуйте, уважаемые Веблансеры! Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.0.12! Необходимые знания для выполнения работы: 1) Верстка шаблонов под CMS Joomla!; - обязательно 2) HTML+JavaScript; 3) PHP+MySQL. Исходный материал: 1) Макет главной страницы в формате .psd; 2) ТЗ на создание шаблона. В ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад