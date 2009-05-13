Переверстка - Перезагрузка

Нужно сверстать страничку подобную этой, возможно даже её Само собой чтобы нормально открывалась во всех обозревателях Прошу назвать свои цены и сроки Просьба НЕ писать пока мне ни в личку, ни на почту, ни в аську Оставляйте предложения и ...