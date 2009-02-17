Натянуть дизайн на два движка от Ласто

$50
HTML-версткаЗавершен3 заявки171 просмотр
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Необходимо натянуть Вордпресовский диз. на Нано-цмс и Ластошоп голд .

Дизайн сверстан полностью для ВП (тема).

Есть штмл вариант страницы с цсс и картинками.

Необходим человек который уже имел дело со скриптами от Ласто.

Пишите свою цену и сроки.

15 лет назад
Xopca
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
maxbsoft
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$50
2 дня
Работа была сделана быстро и качественно, последующие вопросы по настойке также были оперативно даны, даже после оплаты. Человеку можно доверять. Рекомендую!!!
Хороший заказчик. Приятно было работать. После сдачи работы моментальный расчет. Всем рекомендую. Надеюсь и дальше работать с Егором.
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