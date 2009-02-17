Натянуть дизайн на два движка от Ласто

Здавствуйте, уважаемые Веблансеры! Суть задания: создание шаблона для CMS Joomla версия 1.0.12! Необходимые знания для выполнения работы: 1) Верстка шаблонов под CMS Joomla!; - обязательно 2) HTML+JavaScript; 3) PHP+MySQL. Исходный материал: 1) Макет главной страницы в формате .psd; 2) ТЗ на создание шаблона. В ...
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Необходимо натянуть Вордпресовский диз. на Нано-цмс и Ластошоп голд .
Дизайн сверстан полностью для ВП (тема).
Есть штмл вариант страницы с цсс и картинками.
Необходим человек который уже имел дело со скриптами от Ласто.
Пишите свою цену и сроки.
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