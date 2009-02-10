Доверстать или переверстать, Joomla 1.5.7!

$70
HTML-версткаЗавершен2 заявки194 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ВНИМАНИЕ: Мошенникам, не пунктуальным горе-фрилансерам таким как "mirsaytov" - проходите мимо!!!

Мне нужно профессиональное выполнение работы, в полном соответствии с т.з. и сроками!

Сроки на работу - До завтрашнего дня, до 2-3 часов дня максимум! Вы можете или поправить всё в соответствии с т.з. либо сверстать с нуля, это на Ваше усмотрение, как Вам будет удобней я не знаю. Ссылку на проект который нужно доработать, предоставлю в личку... Во всех браузерах что бы всё было одинакого, особенно качается IE6-7.

К проекту прикрепляю небольшое т.з. по пунктам всё что надо сделать. Просьба отвечать мне только если Вы уверены что в силах сделать данную работу в соответствии с т.з. и полностью уложится в сроки.

Joomla
15 лет назад
Zadir
Павел 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
FLAGER
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$70
1 день
Исполнительный, пунктуальный, компетентный работник! Совместной работой - доволен. Будем продолжать сотрудничество...
Как человек - вежливый и учтивый. Как заказчик - платит незамедлительно, к работе требовательный. Буду рад продолжать сотрудничество.
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