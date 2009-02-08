Подправить верстку

Здравствуйте! Я ищу кто может сделать верстку одной страницы для сайта,которому я делала дизайн. Я прикрепляю макет в png, чтобы каждый из вас мог посмотреть и сориентироваться для дальнейшей работы. Сроки поджимают, самый больший срок выполнения ...