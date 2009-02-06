Сверстать шаблон под Joomla

$100
HTML-версткаЗакрыт15 заявок252 просмотра
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Есть нарисованный шаблон,требуется сверстать его под Joomla!Верстку требуется выполнить в сжатые сроки.

Если есть опят работы прошу сразу писать в Icq 280-335-632

Joomla
15 лет назад
Virurb4
Россия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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