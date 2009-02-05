Верстка прайс-листов из PDF в HTML

HTML-версткаЗакрыт24 заявки317 просмотров
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Требуется сверстать 31 страницу прайс-листа из PDF в HTML.

- исключить шапку

- убрать 2 столбцы справа

- изобаражения JPEG с сжатием 90

Пример прайс-листа в приложении.

Срок выполнения: до 3 дней

HTML
15 лет назад
simstudio
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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