Установка движка DLE и модулей. Верстка шаблона

Здравствуйте, нужно срочно завершить верстку ДЛЕ. Фрилансер начал но не довёл до конца. Пример работы вот макет, это к чему нужно стремиться http://www.weblancer.net/users/GrDD/portfolio/466343.html#item вот то что есть conservator.md