Приватный проект для Vinteger - shop-script-premiu

Требуется создание шаблона для Joomla+верстка. Жду ваших предложений, обязательно с указанием цены и сроков. В общей сложности 4 шаблона. Требуется установка под ключ. в прикрепленном файле образец главной страницы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка сайта+ натяжка на движок. Движок "shop-script-premium" движок не много с дизайном не совпадает. Срок сдачи до 10 марта
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